Водительские права в Керчи можно получить в МФЦ

Многофункциональные центры России наделили функциями по замене водительских удостоверений. Соответствующий документ подписал Премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Теперь граждане РФ смогут производить замену водительских удостоверений в отделениях МФЦ.

«Полномочиями по приёму документов о выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных, выдаче международных водительских удостоверений наделены многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг», — идёт речь в сообщении.

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Документ, который подписал Премьер-министр, разъясняет и некоторые вопросы относительно замены уже существующих водительских прав прежде, чем истечет их срок годности.

Теперь водитель, у которого еще не истёк срок действия удостоверения, может получить новые водительские права сроком до 10 лет, предоставив лишь необходимое медицинское заключение.

Напомним, в Керчи МФЦ расположен по адресу ул. Кирова, 17, каб. 108.



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