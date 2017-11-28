Водителям позволено снимать на камеру сотрудников ДПС

Инспекторы ДПС не могут запретить водителям фиксировать общение с ними на видео, даже несмотря на то, что ранее из административного регламента ГИБДД убрали норму о том, что полицейский не должен препятствовать съемке. Соответствующее разъяснительное письмо Госавтоинспекция направила в свои региональные подразделения. Об этом сообщают «Известия».

В письме, которое подписал начальник ГАИ Михаил ЧЕРНИКОВ отмечается, что право россиян на свободное получение, передачу, а также распространение информации прописано в Конституции.

Однако, по мнению специалистов, сотрудники ДПС часто не позволяют водителям записывать разговор на камеру, либо диктофон, обуславливая своё поведение нормами регламента. Однако, даже не смотря на то что, в регламенте действительно этого не прописано, водителям всё же не запрещено фиксировать сотрудников ДПС на записывающие устройства.

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В административном регламенте говорится о том, что лишь в нескольких случаях право граждан на съёмку может быть ограничено, это подразумевают, в частности, законы «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О государственной тайне» и «Об оперативно-розыскной деятельности».



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