Водоканал проводит аварийные работы в центре Керчи

На улице Пирогова работники керченского водоканала проводят аварийные работы. Главный технолог рассказал сайту KerchINFO, что водоснабжение домов на этой улице восстановят к вечеру.
Как сообщил журналистам сайта KerchINFO главный технолог керченского филиала «Вода Крыма» Денис ЛУПУ, работники предприятия проводят аварийные мероприятия в конце улицы Пирогова. Без водоснабжения, в том числе, остались жители части домов по улице Комарова.
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Водоснабжение на этих улицах будет восстановлено к вечеру, когда все работы будут завершены.
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