На территории Керчи насчитывается огромное количество открытых люков. Возможности закрыть все люки города сразу у водоканала нет, но работа в этом направлении ведётся.

Напомним, что работники водоканала ещё с декабря прошлого года по многочисленным заявкам начали устанавливать крышки люков на многих улицах города, но на этом работы по закрытию канализационных колодцев не остановились, а продолжаются и по сегодняшний день.

Керченским УЖКХ были выявлены наиболее нуждающиеся места в установке люков, неделю назад составленная схема проблемных мест была согласована с депутатским корпусом, где получила одобрение. Керченское предприятие «Водоканал» закупило большую партию крышек и уже начиная с прошедших выходных активно ведётся установка люков по разным районам города.

На данный момент бригада Керченского водоканала совместно с главой городского совета Ларисой Щербулой проводит работу по установке канализационных люков. Мастер водоканала отметила, что в день бригада устанавливает приблизительно 5-6 канализационных люков. К сожалению, не все открытые люки города состоят на балансе у водоканала. Множественные заявки горсовета керченский водоканал отрабатывает и устраняет проблемы, но они это могут сделать только в отношении своего имущества. Для закрытия многих заброшенных люков горсовету придётся в начале установить собственников этих люков.

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«Осмотрела проделанную работу в районе Комсомольского парка, школы им. Веры Белик, детского сада No51 «Журавушка». Работы продолжаются. Эстафету по контролю за работами по установке люков у меня принимает председатель депутатской комиссии по ЖКХ Геннадий Петренко», — рассказывает на своей странице в соцсети Лариса Щербула.

Напомним, что работы по закрытию всех открытых люков не ограничены какими то определёнными районами, установка коснётся всех уголков Керчи. Но в приоритете стоят открытые люки, находящиеся вблизи школ, детских садов, парков и общественных зон отдыха, которые могут привести к несчастным случаям и повлечь за собой повышенный травматизм.

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