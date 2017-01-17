В районе Вокзального шоссе произошёл порыв водопроводной трубы. Об этом сообщил мастер бригады водоснабжения Дмитрий Кулагин.

Вечером 16 января на перекрёстке улицы Вокзальное шоссе и ул. Годыны произошла авария на водоводе. Утром 17 января рабочие приступили к замене трубы диаметром 300 мм.

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В связи с этим, у жителей домов от остановки «Ж/д вокзал» до остановки «АТП» в течении дня будет отсутствовать водоснабжение.

«Воды в квартирах керчан не будет до вечера. Но мы все равно постараемся, чтобы водоснабжение было восстановлено как можно быстрее», — сообщил журналисту КерчьИНФО мастер бригады водоснабжения Дмитрий Кулагин.

Отметим, что у сотрудников бригады было два варианта устранения проблемы. Один из них — разрыть дорогу по ул. Годыны, перекрыв движение на проезжей части, другой — вырыть котлованы по обе стороны дороги и заменить аварийный кусок трубы. Ремонтники отдали предпочтение второму варианту, чтобы не создавать препятствий на дороге.

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