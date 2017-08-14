Водовод в поселке Маяк будет построен к 2018 году

Глава муниципального образования Николай Гусаков обсудил с жителями поселка Маяк насущные проблемы. На встрече также присутствовали член Общественного совета города Ирина Черненко, депутат Керченского городского совета Федор Козлов и представители профильных служб администрации города.

Тема строительства водовода в поселке была основной на этой встрече. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского совета.

Николай Сергеевич рассказал жителям, что в 2018 году в поселке уже будет водовод и канализационный коллектор. На вопрос граждан о подведении коммуникаций в дома, пояснил, что на данном этапе готовится проектно-сметная документация. Объяснил, что водопровод в дома будет проводиться после того, как будут проложены канализационные сети. Потому как практически все дома в поселке оборудованы выгребными ямами, которые не герметичны и вода при большом ее потреблении будет разрушать фундамент. То есть устанавливать систему водоснабжения в поселке необходимо параллельно или после того, как будет подведена канализация.

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Граждане подняли вопрос о доставке детей в школу, так как в поселке существуют проблемы с маршрутным транспортом. Николай Сергеевич пообещал проконтролировать движение маршрутных автобусов, и в учебное время добавить утренних маршрутов, чтобы все дети смогли без проблем добираться до школы.

Также для младшей группы детей поселка будет отремонтирована детская площадка в районе памятника и подвезен песок.

Жители поселка акцентировали внимание представителей власти на запущенное кладбище и отсутствие мусорных контейнеров. Эти вопросы взял на контроль начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Карпов.

По итогам встречи были обозначены работы, которые будут проведены в ближайшее время и намечен план на будущее.

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