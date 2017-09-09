Воды в Крыму хватит только на 3 месяца?

Керчь является одним из самых малообеспеченных водой крымских городов. Об этом журналистам рассказал Председатель Госкомводхоза Игорь ВАЙЛЬ.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК, в Республиканском пресс-центре состоялась пресс-конференция «О водохозяйственной обстановке в Крыму». На вопросы журналистов ответил Председатель Госкомводхоза.

Игорь ВАЙЛЬ рассказал, что по состоянию на сентябрь 2017 года наполнение водохранилищ на полуострове Крым составляет 141,978 млн. м3 по сравнению с июльскими 234 млн. м3.

Так, за период, длиною в 2 месяца, крымчане истратили около 92 млн. м3 воды. Исходя из таких подсчетов, можно вычислить, что оставшейся в водохранилищах Крыма воды полуострову хватит чуть больше, чем на 3 месяца.

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Однако председатель ведомства заверяет, что Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым разработаны режимы работы водохранилищ Крыма на январь-октябрь 2017 года, которые обеспечат регион стабильным водоснабжением.

В то же время, остается и ряд «проблемных» муниципальных образований, в число которых попала и Керчь.

«В настоящее время наименее обеспечены водными ресурсами города и населенные пункты Феодосийско-Судакского региона, а также г. Керчь и Ленинский район», — рассказывает Игорь ВАЙЛЬ.

Также Председатель Госкомводхоза сообщил, что в текущем году в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала подано 29,5 млн. м3 воды.

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