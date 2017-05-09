Военный парад в Керчи 9 мая 2017 года: как это было

Сегодня в Керчи состоялся долгожданный Военный парад Победы. В нем приняли участие 900 военных и 20 единиц техники.

На протяжении нескольких дней керченские военнослужащие оттачивали свое мастерство на центральных улицах города. По несколько часов в день они прогоняли парад из раза в раз, что в день «икс» — 9 мая все было идеально.

900 военных, как один прошлись по улице Кирова.

Праздничное прохождение войск открывала рота барабанщиков отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса.

Следом за ними в парадном строю к трибунам приблизился батальон отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота, достойные наследники 126 Горловской дважды краснознамённой ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии, которая освобождала Крым от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Сразу за ними — парадный расчет путевого батальона железнодорожных войск отдельной железнодорожной бригады Южного Военного округа. Задачами батальона является техническое прикрытие железнодорожных сообщений Республики Крым.

Торжественным маршем также прошла парадная рота Главного управления МЧС России по Республике Крым, которую возглавляет начальник службы пожаротушения подполковник внутренней службы Сергей НАВРОДСКИЙ.

20 единиц военной техники приковали к себе внимание всех присутствующих на параде.

Механизированная колонна разведывательных подразделений армейского корпуса. Во главе колонны движутся бронированные автомобили«РЫСЬ». Он предназначен для использования в качестве средств обеспечения подвижного личного состава и выполнения задач служебно-боевой деятельности.

После них — машины «ТАЙФУН». Эти машины служат для перевозки личного состава. Они оборудованы бронезащитой от стрелкового оружия, осколков и минно-взрывных устройств.

Также на военном параде не обошлось без бронетранспортеров БТР-80, минометной техники, гаубиц «Д-30» и «МСТА-Б», а также боевые машины«ГРАД-М».

Замыкал парадный строй боевой техники зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», который не имеет аналогов в мире и способен поразить весь спектр средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 километров.

Это был по-настоящему военный парад, который заставил сердце каждого гостя биться быстрее, а дыхание замереть. Смотря на столь грандиозное действо, хочется гордиться своей Родиной и бесконечно благодарить советского солдата за подвиг!

Военный парад в Керчи 9 мая 2017 года фото

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