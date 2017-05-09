Военный парад в Керчи 9 мая 2017 года. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в Керчи состоится Парад Победы, посвященный семьдесят второй годовщине

победы над немецко-фашистскими войсками. Сразу после парада пройдет шествие «Бессмертного полка». Сайт КерчьИНФО проведет онлайн трансляцию этого события.

Ранее в разделе «Новости Керчи» мы публиковали «План мероприятий на 9 мая» в Керчи.

Сегодня 9 мая – победный день нашего народа. День Победы – праздник, который олицетворяет собою всенародный героизм, мужество, стойкость и любовь к Родине. В этот день все послевоенные поколения отдают дань глубокого уважения тем, кто боролся за независимость и свободу Отчизны. Тем, кто, пройдя огненными верстами войны, встретил День Победы. И тем, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы этот Великий День наступил.

Достойный вклад в дело Победы над врагом внесли солдаты и моряки в боях по освобождению Керчи. Родина высоко оценила их подвиги: за доблесть и героизм, проявленные в боях за город, более 10 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 147-ми воинам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, ДВАДЦАТИ частям и соединениям армии и флота было присвоено почетное наименование «Керченских».

Фото керчан: 9 мая 2017

Прохождение военной техники

Приближается механизированная колонна разведывательных подразделений армейского корпуса.

Во главе колонны движутся бронированные автомобили«РЫСЬ». Машины ведут – рядовые Евгений КОМОНЮК, Валентин МОКШИН и Андрей ДОЛГАКОВ.

Автомобиль предназначен для использования в качестве средств обеспечения подвижного личного состава и выполнения задач служебно-боевой деятельности.

Броня автомобиля «Рысь» выдерживает не только прямое попадание бронебойно-зажигательной пули из снайперской винтовки, но и подрыв на 6-ти килограммовой противотанковой мине.

За автомобилями «Рысь» идут машины «ТАЙФУН». Эти машины служат для перевозки личного состава. Они оборудованы бронезащитой от стрелкового оружия, осколков и минно-взрывных устройств. Посредством видеокамер установленных на машине водитель может отслеживать обстановку на жидкокристаллическом мониторе.

На марше механизированная колонна войск отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота под командованием капитана Андрея СОЛОГАЦКОГО.

Борт к борту движутся бронетранспортеры БТР-80, сохраняя парадный строй.

В задачу бронетранспортеров входит доставка пехоты на поле боя и её поддержка огнем из штатного оружия.

Парадный строй артиллерии представляет минометная техника отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота

На автомобилях Урал установлены 120-мм минометы «Сани». Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника в поддержку моторизированным частям.

Продолжают парад техники 122-мм буксируемые гаубицы«Д-30»из состава отдельной бригады береговой обороны.

Эти орудия предназначены для уничтожения и подавления живой силы противника, уничтожения огневых средств пехоты, разрушения дзотов и других сооружений полевого типа, борьбы с бронетехникой.

Гаубица может использоваться в разных погодно-климатических условиях. Успешно используется при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов по цельсию.

К трибунам приближаются 152-мм буксируемые гаубицы«МСТА-Б» артиллерийского полка армейского корпуса.

Это артиллерийское вооружение используется для уничтожения средств ядерного нападения, минометных и артиллерийских батарей, бронетехники, а также для разрушения фортификационных сооружений.

На площадь выходят боевые машины«ГРАД-М» из состава артиллерийского полка армейского корпуса Черноморского флота.

Потомок легендарной «Катюши», 122-мм реактивная система залпового огня «Град» предназначена для поражения живой силы противника в укрытиях и вне их, небронированной техники и бронетранспортеров в районах сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов, заграждений и и других сооружений полевого типа.

Замыкает парадный строй боевой техники зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

По своим характеристикам системы С-400 «Триумф» не имеют аналогов в мире и способны поразить весь спектр средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 километров

Комплекс оснащен четырьмя транспортно-пусковыми устройствами с ракетами.

Закрывает парад войск Керченского гарнизона сводный оркестр бригады специального назначения и отдельной бригады морской пехоты ордена Жукова , под управлением военного дирижера майора Олега ПАЛИЕНКО.

Сегодня в праздничный день Великой Победы военные музыканты играют с особенным подъемом, даря свое искусство ветеранам минувшей войны, ветеранам Вооруженных Сил, жителями гостям города-героя Керчи, поздравляя всех с Великим всенародным праздником – Днем Победы!

Керченский военный парад завершается исполнением всенародно любимого произведения Давида ТУХМАНОВА

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ».

10:00

Состоялся вынос государственного флага России и Знамени Победы.

К началу улицы подъезжает машина с заместителем командующего Черноморским флотом вице-адмиралом Валерием КУЛИКОВЫМ

Праздничное прохождение войск открывает рота барабанщиков отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса.

Роту барабанщиков возглавляет солист военного оркестра отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота сержант Владимир РОСЛЯКОВ, наследник ратных подвигов своего деда ПЕРЕПЕЛИЦИНА Петра Ивановича, участника битвы за Днепр, награжденного медалями «За отвагу» и «За мужество».

В парадном строю к трибунам приближается батальон отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота, достойные наследники 126 Горловской дважды краснознамённой ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии, которая освобождала Крым от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Чеканит шаг гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк – воинское формирование в составе зенитных ракетных войск Военно-космических сил Российской Федерации.

Основной задачей полка является охрана воздушного пространства над Крымским полуостровом.

К трибунам приближаются парадный расчет путевого батальона железнодорожных войск отдельной железнодорожной бригады Южного Военного округа. Задачами батальона является техническое прикрытие железнодорожных сообщений Республики Крым.

На марше парадный расчет отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота. За ними следует парадный расчет полка федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, который возглавляет заместитель командира специального моторизованного полка Национальной гвардии подполковник Алексей ВОЛОШИН.

Торжественным маршем идет парадная рота Главного управления МЧС России по Республике Крым, которую возглавляет начальник службы пожаротушения

подполковник внутренней службы Сергей НАВРОДСКИЙ.

В парадном строю проходят самые молодые участники Парада – Юнармейский расчет города-героя Керчь, представленный учащимися городских школ и гимназий.

На базе керченской автомобильной школы ДОСААФ России создан военно-патриотический клуб «Эльтиген», где юнармейцы занимаются допризывной подготовкой и военно-прикладными видами спорта.

9:45

Сегодня 9 мая – победный день нашего народа. На празднично украшенных улицах города как никогда много ветеранов. Мы благодарны им за то, что они своим беззаветным мужеством, несгибаемой волей и массовым героизмом защитили Отечество от фашистской нечисти.

День Победы – праздник, который олицетворяет собою всенародный героизм, мужество, стойкость и любовь к Родине.

В этот день все послевоенные поколения отдают дань глубокого уважения тем, кто боролся за независимость и свободу Отчизны. Тем, кто, пройдя огненными верстами войны, встретил День Победы. И тем, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы этот Великий День наступил.

Достойный вклад в дело Победы над врагом внесли солдаты и моряки в боях по освобождению Керчи. Родина высоко оценила их подвиги: за доблесть и героизм, проявленные в боях за город, более 10 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 147-ми воинам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, ДВАДЦАТИ частям и соединениям армии и флота было присвоено почетное наименование «Керченских».

Причерноморским городам Севастополю, Одессе, Новороссийску и Керчи присвоено почетное звание «Город-герой»!

Легендарной страницей в историю Великой Отечественной войны вошла деятельная и упорная борьба в Аджимушкайских каменоломнях. 170 дней и ночей советские патриоты показывали всему миру великий образец верности воинскому долгу и боевому братству. Активную борьбус гитлеровцами вели керченские подпольщики и партизаны.

Неувядаемой славой покрыли себя защитники ЭЛЬТИГЕНА, вошедшего в историю под названием «Огненной Земли». 36 дней и ночей бушевал здесь огненный смерч. Десантники вели неравный бой с фашистами, проявив при этом изумительную отвагу, стойкость и массовый героизм.

Сегодня мы от всей души поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, нынешних защитников Отечества, жителей и гостей города с 72-годовщиной Великой Победы и 73-й годовщиной освобождения Керчи от фашистских захватчиков.

9 мая на крымской земле в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне проводятся военные парады в городе-герое Севастополь, городе-герое Керчь, торжественное прохождение в городе Симферополь.

Через несколько минут мы станем свидетелями этого зрелищного воинского ритуала.

Командующий парадом подполковник А.Саенко, завершил объезд строя, занял позицию для встречи заместителя командующего флотом.

В городе-герое Керчи, как и во всех городах – героях звучат Кремлёвские куранты, сообщая о начале парада Победы в Великой Отечественной войне.

08:00 Как и перед факельным шествием, которое прошло вчера в Керчи, правоохранители приняли все меры безопасности: по периметру центра города установлены металлодетекторы, автомобили и бетонные блоки. На улицах города дежурят кинологи со служебными собаками. Впервые за время проведения военного парада предприняты чрезвычайные меры: заварены люки городской канализации, закрыты и опечатаны выходы на крыши близлежащих домов. В центре города на дежурстве стоят машины «Скорой помощи» и МЧС.

09:00 В центре города собирается все больше и больше керчан. Частный автотранспорт заполнил все возможные места для парковки поблизости от центра города, где будет проходить военный парад. Людей все прибывает и прибывает.

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