Военный парад в Керчи: за 2 дня до дня Победы

В Керчи прошла вторая репетиция Военного парад Победы. Военные продолжают подготовку к праздничному дню — 9 мая.
В Керчи уже во второй раз прошла репетиция военного парада. Для этого с 16:00 до 22:00 было перекрыты основные улицы города. В репетиции приняли участие все, кто будет идти в колонне 9 мая: 900 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
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Напомним, генеральная репетиция парада пройдёт 7 мая. Для её проведения с 08:00 до 14:00 будут перекрыты центральные улицы города.
Сам военный парад керчане и гости города смогут посмотреть 9 мая в 10:00 на улице Кирова.
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