Воины-афганцы: и помнить тоже больно

Вечером 25 декабря у памятника воинам интернационалистам погибшим в Афганистане состоялась встреча ветеранов-афганцев. Именно в этот день в 1979 году Советский союз ввел свои войска в горячую точку.

На митинг пришли всего 6 человек-ветераны Афганской войны. Они вспоминали тех, кто так и не вернулся домой с горячей точки. Рассказывали и о выживших героях. Но во всех историях прослеживалась только одна нить:

«Боль, боль, боль. Это все что на душе. Мы вспоминаем все – кто где служил, вспоминаем наших погибших друзей. Вот из Керчи плечом к плечу там воевали два брата близнеца. Их фамилия есть на памятнике – Руденко. Так вот один погиб на войне, на руках у своего брата, а второй ушел из жизни через много лет здесь в Керчи», – рассказывает председатель совета ветеранов Афганистана Аршалуиз ЧАХОНЯН.

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Сегодня в Керчи насчитывается 171 участник Афганской войны. Конечно, не все смогли прийти на митинг. Кто-то работает, другие в отъезде. Но в этот день они душой и сердцем рядом с теми, кто чтит память воинов-афганцев.

Ветераны зажгли свечи и спрятали их от ветка у вечного огня. Встреча была тихой, трогательной, но очень важной. В каждом слове этих людей лежит история нашего народа.

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