Волевая победа баскетболистов керченского «Океана»

В понедельник, 17 апреля, баскетбольный клуб «Океан» провел очень напряженный матч с баскетбольным клубом «Черномор» в чемпионате Крыма дивизиона «Б». Баскетболисты клуба «Океан» одержали волевую победу.

Первую половину матча наши баскетболисты проигрывали. К середине матча отставание от соперника составляло порядка 10 очков. Однако сдаваться баскетболисты «Океана» не собирались.

«Игра была очень напряженная», — отмечает главный тренер БК «Океан» Дмитрий КУРЦЕВ. «У команды были серьезные кадровые проблемы. На игру выехало всего 6 человек, по сути дела в запасе был всего один человек. Команду в последнее время преследуют травмы. Как только восстановилась молодежь – проблемы со здоровьем начались у более опытных игроков», — рассказывает он.

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Также Дмитрий КУРЦЕВ отмечает, что команде приходилось «растягивать» шесть человек на всю игру, поэтому начало было несколько вальяжным. И феодосийский клуб, видя, что «Океан» не набирает обороты, во второй четверти уверенно вышел вперед.

«Только к концу третьей четверти дальним броском Юрия Певунова, нам удалось сравнять счет. А в последней четверти наш отрыв от соперника составлял до восьми очков, и мы довели игру до конца, имея хороший запас на последнюю минуту», – рассказывает тренер.

Результат матча, согласно протоколу: 75-71 в пользу керченских баскетболистов.

На такой мажорной ноте завершился дебютное выступление керченского баскетбольного клуба в дивизионе «Б». Команда показала фантастический результат, заняв третье место и лишь по разнице мячей уступив первые две строчки в турнирной таблице более опытным командам. Впереди — матчи плей-офф!

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