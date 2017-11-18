Волшебный закат в Керчи

Заход солнца за линию горизонта в вечернее время суток в Керчи представляет собой удивительное явление, которое окрашивает небо в городе палитрой удивительных по своей природе красок.

Голубовато-серое небо осенней Керчи приобретает оранжево-розовую окраску, неподдающуюся искусственному воплощению. Еще некоторое время можно наслаждаться таким «нежным» цветом неба, но чем ниже солнечный круг приближается к горизонту, тем таинственней и загадочней становится атмосфера в городе.

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По-особенному в таком свете выглядят прозаичные силуэты человеческих тел и очертания животных и птиц. Неповторимость картине придает Керченский пролив, раскинувшийся около берегов города.

Магической атмосферой Керчи на закате с читателями КерчьИНФО делится Людмила Бахарева.

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