Волшебный закат в Керчи

Заход солнца за линию горизонта в вечернее время суток в Керчи представляет собой удивительное явление, которое окрашивает небо в городе палитрой удивительных по своей природе красок.
Голубовато-серое небо осенней Керчи приобретает оранжево-розовую окраску, неподдающуюся искусственному воплощению. Еще некоторое время можно наслаждаться таким «нежным» цветом неба, но чем ниже солнечный круг приближается к горизонту, тем таинственней и загадочней становится атмосфера в городе.
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По-особенному в таком свете выглядят прозаичные силуэты человеческих тел и очертания животных и птиц. Неповторимость картине придает Керченский пролив, раскинувшийся около берегов города.
Магической атмосферой Керчи на закате с читателями КерчьИНФО делится Людмила Бахарева.
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