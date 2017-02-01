В Керчи зафиксированы случаи совершения квартирных краж. Злоумышленники проникают в квартиры керчан как в дневное, так и ночное время суток и похищают преимущественно денежные средства и ювелирные изделия. Наиболее распространенным способом проникновения в квартиры является подбор ключа.

Особое беспокойство правоохранителей вызывают факты проникновения злоумышленников в квартиры керчан, в ночное время, рассчитывая при этом, что владельцы квартир спят.

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Следственными органами УМВД России по г. Керчи по фактам краж личного имущества граждан, совершенных из жилых помещений горожан возбуждены уголовные дела. Правоохранителям и проводится ряд оперативно-розыс кных мероприятий по установлению личностей злоумышленников, а также их задержанию.

С целью обеспечения безопасности граждан, профилактики и недопущения совершения злоумышленниками противоправных действий, связанных с кражами из жилых помещений сотрудники полиции призывают керчан сделать квартиры более защищенными: поменять замки входной двери (это касается металлических дверей более низкого качества и себестоимости), установить дополнительный замок, усилить место установки замка прочными металлическими накладками, с внутренней стороны дверей установить дополнительные засовы, щеколды. По возможности в подъезде или на лестничных площадках установить камеры видеонаблюдения.

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Ценные вещи пометить маркером, переписать регистрационные номера дорогостоящей бытовой техники, чтобы в случае их утраты легче было распознать.

В повседневной жизни стражи порядка призывают граждан обращать особое внимание на посторонних людей, которые приходят к Вам домой либо пребывают возле дома, не демонстрировать личное имущество путем размещения фотографий в социальных сетях. Особое внимание следует уделить детям, их общению и переписке в социальных сетях.

В случае обнаружения следов кражи, проникновения в квартиру, ничего не трогайте и незамедлительно звоните в полицию.

Если вы стали свидетелями противоправных действий, имеются видеозаписи пребывания возле квартиры посторонних лиц либо если Вы пострадали от действий злоумышленников, стражи порядка призывают незамедлительно обратиться в полицию.

Телефоны и адреса отделов полиции УМВД России по г. Керчи:

​ (36561) 6-11-93, 102 — дежурная часть УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Ленина,8);

​ (36561) 7-81-52 –дежурная часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 42);

​ (36561) 7-81-60 –дежурная часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1 «А»);

​ (36561) 7-81-70 – дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Р. Люксембрг, 2).

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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