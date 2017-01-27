С конца 2016 и по середину января 2017 года в Ленинском районе произошло восемь краж из местных магазинов.

Также был зафиксирован случай воровства автомобильного аккумулятора, о котором в дежурный отдел сообщил житель деревни Войково.

По итогам оперативной работы мобильной группы полиции и хода следственных мероприятий мошенник был вычислен и задержан.

Органами полиции была установлена причастность ко всем девяти преступлениям раннее судимого жителя Керчи. Им оказался 52-летний керчанин, который раннее уже привлекался к уголовной ответственности.

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В общей сложности сумма ущерба, причинённого мошенником, составила сто двадцать тысяч рублей. По факту 8 краж из сельских магазинов и хищения аккумулятора из автомобиля было возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом МВД по Ленинскому району было оглашено приблизительное наказание, грозящее злоумышленнику. Исходя из действующего законодательства 52-летнему керчанину могут присудить 5 лет лишения свободы.

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