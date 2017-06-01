Воспитанникам детского дома в Керчи вручили подарки

В муниципальном детском доме по улице Клары Цеткин прошло торжественное мероприятие в честь Дня защиты детей, которое посетили керченские чиновники.В составе делегации, прибывшей сегодня в детский дом — председатель горсовета Керчи Лариса ЩЕРБУЛА, заместитель главы администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, ректор КГМТУ Евгений МАСЮТКИН и начальник управления образования Керчи Виктор ДАХИН.

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Воспитанники учреждения выступили перед гостями, после чего получили подарки в виде игрушек. Также детскому дому подарили телевизор с диагональю 32 дюйма.

В заключении чиновники проинспектировали ремонт и благоустройство детского дома.

Напомним, 1 июня в России празднуют Международный день защиты детей. По этому случаю керчан ожидает ряд мероприятий, с расписанием которых вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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