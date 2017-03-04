Воспитанники «Ритма» вернулись в Керчь с победами

Керченские бальники покорили жюри Всероссийских соревнований. Юные таланты привезли в Керчи новые медали.

26 февраля в Ялте прошел Всероссийский чемпионат по спортивным бальным танцам на кубок «Черного моря». На конкурсе собрались танцовщики со всех уголков России.

Защищать честь Керчи выпало воспитанникам образцового ансамбля бального танца «Ритм» (руководители — Цыганкова Н.В. и Демидова Г. Я.).

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Домой юные таланты вернулись не с пустыми руками:

Пироженко Иван-Омельчук Ксения 2 и 3 место

Цыганков Данил-Жорняк Дана 1 и 2 место

Корышев Артем-Балясникова Дарина 3 место

Широбоков Дмитрий-Дрозд Анастасия 1 место

Шлычков Родион-Пастернак Анастасия 1 место

Сербин Данил-Овчинникова София 1 и 2 место

Солистки:

Головачева Кристина 1 и 3 место

Крючкова Алиса 1 место

Барабаш Алина 1 место

Дубко Диана 1 место

Бабецкая Элина 1 и 3 место

Редакция KerchINFO.com поздравляет коллектив и его учащихся с победами и желает продолжать пополнять коллекцию наград все новыми и новыми кубками, медалями и грамотами.

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