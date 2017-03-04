Воспитанники «Ритма» вернулись в Керчь с победами

Керченские бальники покорили жюри Всероссийских соревнований. Юные таланты привезли в Керчи новые медали.
26 февраля в Ялте прошел Всероссийский чемпионат по спортивным бальным танцам на кубок «Черного моря». На конкурсе собрались танцовщики со всех уголков России.
Защищать честь Керчи выпало воспитанникам образцового ансамбля бального танца «Ритм» (руководители — Цыганкова Н.В. и Демидова Г. Я.).
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Домой юные таланты вернулись не с пустыми руками:
Солистки:
Редакция KerchINFO.com поздравляет коллектив и его учащихся с победами и желает продолжать пополнять коллекцию наград все новыми и новыми кубками, медалями и грамотами.