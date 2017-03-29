Воспитанники Танцевального центра Костроминых снова привезли медали

В Симферополе состоялся открытый фестиваль бального танца «Кубок Крыма 2017». В танцевальном мастерстве соревновались танцовщики со всего региона.

26 марта на «Кубке Крыма 2017» по бальному танцу честь Керчи защищали воспитанники Танцевального центра Костроминых. Юные таланты показали высокий уровень подготовки и были по достоинству оценены судейской коллегией.

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По результатам фестиваля керчане заняли следующие позиции:

В латиноамериканской программе Коженцев Андрей и Костюкова Алина — 3 место, Мельниченко Денис и Гора София — 2 место.

Более того, состоялся дебют одной участниц танцевального центра. Модельская Полина заняла 3 место сразу в двух категориях.

Редакция сайта KerchINFO.com поздравляет керченских танцовщиков и желает не останавливаться на достигнутом и привозить в Керчь все новые и новые медали.



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