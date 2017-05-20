Возле Артезиана не перестанут копать

В Минприроды считают, что разработка карьеров в Ленинском районе для строительства трассы «Таврида» не должна нарушать закон, в частности права местных жителей на землю, а также интересы археологов и недропользователей.

Министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий НАРАЕВ заявил, что нужно учесть интересы всех сторон и министерство уже «ищет компромиссы».

«Разработка новых месторождений сократит транспортные расходы и уменьшит нагрузку по транспортировке материалов по существующим автомобильным дорогам. Поэтому необходимо найти консенсус с жителями близлежащих поселений, археологами и недропользователями, который позволит решать оперативно спорные вопросы», – передает слова НАРАЕВА ИА Крыминформ.

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По словам начальника Артезианской археологической экспедиции, доктора исторических наук Николая ВИНОКУРОВА, побывавшего на месте добычи песка в районе античного городища Артезиан, в зоне карьера оказались 20 курганов и 450 квадратных метров некрополя.

В отвале культурного слоя специалисты обнаружили плиты перекрытий античных гробниц и обломки античной керамики первых веков нашей эры.

Минприроды Крыма в свою очередь назвало добычу песка в античном городище Артезиан «геологическим изучением».

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