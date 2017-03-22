Возле Керченского моста найден уникальный артефакт

В районе возведения Керченского моста была найдена редкая археологическая находка. В бухте Керченского пролива, в частности у мыса Ак—Бурун был обнаружен ценный древнегреческий артефакт в виде терракотовой головы древней скульптуры.

По предварительному мнению археологов: находка может претендовать на уникальность.

Артефакт был найден в ходе подводных раскопок, в месте большого скопления древней керамики, неподалёку от строительства Керченского моста.

На данный момент находка признана уникальной для всего Северного Причерноморья и альтернатив ей пока нет. Для доисследования статуи будут привлечены лучшие специалисты по древнегреческому искусству. Также будет проведено лабораторное исследование состава глины артефакта. Главной задачей специалистов будет установление функционального назначения данной части статуи, её происхождение и датировка. На данный момент учёные предполагают, что артефакт был родом из Малой Азии в V веке до нашей эры.

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Сейчас на заданном участке, возле «стройки века», проводят совместные работы водолазы и археологи. Только после окончания завершения работ специалистами и археологами на обозначенном участке, он передается мостостроителям для производства дальнейших работ.

Найденная голова мужской статуи стала экспонатом выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность», которая, как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, пройдёт сегодня, 22 марта в Картинной галерее.



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