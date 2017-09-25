Возле Керченского моста появится необычный мемориал

Керчане могут принять участие в сборе средств для создания мемориальных комплексов на берегах Керченского пролива вблизи строящегося Крымского моста. Сбор добровольных пожертвований ведется по инициативе Благотворительного фонда увековечения памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Берега Керченского пролива».

По данным Благотворительного фонда, мемориальные комплексы планируется возвести вблизи строящегося Крымского моста в районе города Керчь Республики Крым и станицы Тамань Краснодарского края. Концепция мемориалов заключается в создании Вечного огня и больших гранитных композиций с высокими обелисками в честь всех субъектов Российской Федерации.

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Планируется, что комплексы будут хорошо просматриваться с Крымского моста и символизировать целостность страны. Финансирование строительства мемориалов будет осуществляться полностью за счет добровольных пожертвований россиян. Свой вклад могут внести и жители Керчи.

Реквизиты для перечисления средств:

БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива».

БИК 043510107 Симферопольский филиал АБ «России»

к/с 30101810835100000107, ИНН 2635208573

БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»

р/с 40703810308280001193

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