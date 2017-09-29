Возле Керчи перевернулся автобус: есть пострадавшие

В 16.58 в службу спасения г. Керчь поступило сообщение о том, что на трассе «Керчь-Феодосия» (М-17) на расстоянии 3 км. от г. Керчь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «Neoplan». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



По прибытии спасателей, было установлено, что водитель автобуса (Neoplan), не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего перевернулся.

На месте ДТП крымские спасатели оперативно приступили к эвакуации пассажиров и оказанию помощи медикам в доставке пострадавших до машин скорой помощи, а также обеспечили пожарную безопасность. Жертв нет.

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По предварительной информации в автобусе находилось 49 человек, из них 13 госпитализированы, детей среди пострадавших нет. Медики продолжают осмотр пострадавших. По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, все оперативные и экстренные службы города отреагировали на ЧП в кротчайшие сроки и быстро оказали помощь людям.

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Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение г. Керчь. Сотрудники ОГИБДД и МВД обеспечивали безопасность дорожного движения.

Для ликвидации ДТП задействовано от МЧС России 13 человек личного состава и 2 единицы техники, а также 9 бригад скорой медицинской помощи 2 экипажа ГИБДД и 3 экипажа МВД по г. Керчь.

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