Возле Керчи пограничники спасли двух моряков

Под Керчью сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым спасли двух терпящих бедствие моряков, которых из-за неисправности судна уносило в открытое море.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП случилось поздно вечером 11 января в районе мыса Кыз-Аул. На пульт службы Пограничного управления в Керчи поступил сигнал “SOS”. Капитан буксира «Голд Фортуна» под российским флагом сообщил, что вследствие выхода из строя двигателя, судно уносит в открытое море. К месту происшествия выдвинулся пограничный сторожевой катер. Через некоторое время пограничники подняли на борт двух членов экипажа.

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В ходе выяснения обстоятельств случившегося, спасенные рассказали, что буксир следовал по маршруту Джугба (Краснодарский край) – Аршинцево (Республика Крым), однако при подходе к Керченскому проливу обнаружилась неисправность двигателя. Устранить поломку собственными силами не удалось, а сильный ветер и высокая волна не позволяли встать на якорь. Обоих членов экипажа доставили в порт Керчь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.



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