Возле Керчи пришвартовался бронекатер (фото)

В рамках экспедиции-реконструкции «По волнам памяти-2017» в Павловской бухте (возле крепости «Керчь») на несколько дней пришвартовался уникальный плавучий музей-бронекатер БК 73.

Экипаж судна на протяжении более, чем двух недель преодолевал 2000 километровый путь в аутентичных условиях, в которых приходилось служить нашим дедам и прадедам: только военная форма, практически полное отсутствие средств коммуникации, солдатская кухня. Цель экспедиции – показать, как жили солдаты во время Великой Отечественной войны.

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Сегодня, 8 июня, музей-бронекатер БК 73 пришвартовался у керченского берега. Желающих посмотреть на удивительный бронекатер была масса: экипаж встретили хлебом и солью керчане, представители администрации города и руководство Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

9 и 10 июня 2017 керчане и гости города смогут принять участие в уникальных экскурсиях на бронекатер. Группы будут формироваться на КПП No1 Крепости Керчь (заезд с Ворошиловского кольца). Просим обратить внимание, что бронекатер будет находиться в Павловской бухте, которую от КПП No1 отделяет расстояние в 2 км по пересеченной местности.

Автомобильные группы: 9.00., 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00,17.00

Пешеходные группы: 9.00,11.00,13.00,15.00.

Стоимость участия в акции: 100 руб/чел

Бесплатно: дети до 16 лет, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы; ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных (военных) конфликтов, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся воспитанниками детских домов и школ-интернатов; курсанты военно-учебных заведений; работники музеев; инвалиды 1 и 2 групп.

В ходе экскурсии вы сможете ознакомиться с устройством бронекатера, расположением боевых постов, кубриков, кают, узнать о быте моряков, о подвиге моряков-катерников, также сфотографироваться с образцами вооружения и посетить музей в кают-компании бронекатера.

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