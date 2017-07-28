Возле Керчи спасли 8 человек с потерпевшей бедствие яхты

Благодаря оперативным действиям специалистов Крымского подразделения МЧС России в Крыму было спасено 8 человек, терпящих бедствие в Черном море.

Так, 27 июля при проведении водолазных спусков и ходовых испытаний катера «ПСК КС – 951» сотрудниками специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым у береговой линии Аршинцевской косы г. Керчь была обнаружена терпящая бедствие яхта.

Крымские спасатели, не теряя времени, выдвинулись к месту происшествия для оказания оперативной помощи. По прибытию стало известно, что яхта под названием «Поногария» села на мель, на борту находилось 8 человек, в том числе 2-е детей и 2 члена экипажа судна. Сотрудники чрезвычайного ведомства при помощи буксировочных концов доставили яхту «Поногария» в безопасное место в район яхт-клуба завода «Залив».

Читайте: Подробности столкновения катера и яхты в Керчи

«К счастью никто из пассажиров и экипажа яхты в медицинской помощи не нуждался, помощь пришла быстро и своевременно. Крымские спасатели провели с гражданами разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения на воде. Всего для оказания помощи от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 1 плавсредство», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Пресс-служба МЧС России по Республике Крым

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

