По пути в Керчь водитель сбил ребенка

На трассе между Керчью и Феодосией водитель сбил несовершеннолетнего пешехода. Последний пытался перейти дорогу в запрещенном месте.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2106», направляясь в Керчь по трассе Джанкой – Феодосия – Керчь 27 февраля, в 14:50 совершил наезд на тринадцатилетнего пешехода. ДТП произошло на 331 км 900 м выше указанной трассы.

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Следует отметить, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.

Результатом происшествия стала закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины тела, ушиб м/т головы у пешехода.

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