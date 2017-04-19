Возле Керчи затонуло судно: на борту было 12 человек

В акватории Черного моря, вблизи Керчи, затонуло судно. На борту находилось 12 членов экипажа.

Сегодня 19 апреля в 03.54 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым от погранслужбы поступило сообщение о том, что был принят сигнал SOS от судна «Герои Арсенала» под флагом Панамы. Координаты нахождения судна: 440 49 8 СШ; 0360 34 8 Д, около 14 морских миль от берега в акватории Черного моря. По предварительной информации на борту находилось 12 членов экипажа.

Немедленно в район проведения спасательной операции были направлены суда: «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас», «Аэлос» находящиеся в данном районе. Подключилось к поисковой операции и спасательное судно буксир «Демидов» в 06-20 он прибыл в район поиска из порта г.Керчь.

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Стоит отметить, что поиски осложняются погодными условиями – ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 балла.

Организовано тесное взаимодействие с морским координационным спасательным центром г. Керчь.

СПРАВКА КЕРЧЬИНФО:

Сухогруз «Герои Арсенала»

длина габаритная — 113,87 м;

ширина габаритная — 13,19 м

порт приписки Херсон.

По предварительной информации следовал из г. Азов в Турцию с грузом зерна. На борту находилось 12 членов экипажа (гражданство устанавливается).

Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100м.

Для организации работ по обследованию береговой линии подготовлено к выдвижению группировка из 30 человек 3 ПСО ГУ МЧС России по Республике Крым.



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