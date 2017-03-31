Возле КРЭС разорвало кабель

На перекрестке улиц Мирошника и Еременко недалеко от здания КРЭС под землей произошел разрыв кабеля. В данный момент рабочие устраняют разрыв. В ремонте участвует спецтехника. Неисправность должна быть устранена до конца дня, — передает KerchINFO.com

В то же время, ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что в середине апреля, с 12 по 14 число, в районе Марата и Цементной слободки возможны перебои с электроснабжением.

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Перебои возможны в связи с ремонтом оборудования на подстанции «Соляная». ГУП РК «Крымэнерго» отмечает, что при проведении работ возможны отклонения от графика.



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