Возле КРЭС сбили пешехода

На одной из центральных улиц города попали в дорожно-транспортное происшествие сразу три автомобиля.

Причиной аварии послужил пешеход, который выбежал на дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошёл на улице Маршала Еременко, в районе троллейбусной остановки возле КРЭСа.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и карета «скорой помощи». Пострадавшего пассажира забрали в больницу. О характере травм не сообщается.

Сотрудники дорожной инспекции остались выяснять, кто виноват в произошедшем. На месте ДТП продолжают стоять три автомобиля: «Honda», «Nissan» и «Lifan», которые причастны к случившемуся.



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