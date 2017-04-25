Возобновление отопительного сезона в Керчи: быть или не быть

В Керчи по техническим причинам не может быть возобновлён отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель главы администрации Керчи Николай Зотов, в комментарии телеканалу Керчь TV.

Заседанием министра совета Крыма было рекомендовано рассмотреть возобновление или продление отопительного сезона в связи с ухудшением погодных условий.

Руководство города дало соответствующее поручение на проработку ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» по Керчи.

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Как оказалось, в городе нет возможности возобновить отопительный сезон, поскольку уволен и рассчитан обслуживающий персонал, который работает по срочным договорам. Также были проведены гидравлические испытания, в результате которых были выявлены многочисленные порывы на магистралях и внутриквартальных сетях. Ввиду выше перечисленного, сотрудники ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» уже приступили к ремонту проблемных участков, который подразумевает и демонтаж некоторых сетей.

Таким образом, в Керчи на данный период возобновление отопительного сезона, к сожалению, невозможно.

Однако, следует отметить, что по прогнозам синоптиков, холодный циклон уже отступает, и вскоре на полуострове воцарит весенняя погода с температурой от +15 градусов.

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