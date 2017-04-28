Возобновляется продажа билетов на поезд в Крым

Начиная с 30 апреля стартуют продажи билетов на железнодорожный транспорт в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

С воскресенья, 30 апреля, открываются продажи единого билета в Республику Крым. Поездка подразумевает использование смешанного вида перевозки: как железнодорожным, так и морским транспортом.

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Продажи будут производиться до 30 сентября.

Приобретать билеты можно в следующие крымские города: Керчь, Симферополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Ялта и Севастополь.

Напомним, что данным видом транспорта в 2016 году воспользовались 410 тысяч пассажиров.

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