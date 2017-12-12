Впечатляющая статистика отремонтированных керченских дорог: 150 000 м²

В этом году керченские дороги одни из главных героев городских новостей: их ремонтируют, латают, они становятся причинами пробок. На них наконец-то обратили внимание, и это не может не радовать.

Как сообщил глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН, в этом году перед администрацией была поставлена задача – отремонтировать 150 тысяч квадратных метров. По мнению главы исполкома – погодные условия и финансовые ресурсы позволили выполнить намеченные планы.

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Сейчас в городе заканчивается ремонт улицы Орджоникидзе (дорожные рабочие укладывает второй слой асфальта), вчера приступили к ремонту улицы Кокорина, продолжается ремонт на Буденного и на Таманской. Уже отремонтированы улицы Ворошилова и 12 Апреля.

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