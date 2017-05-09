Впечатляющий «Бессмертный полк» в Керчи (видео)

В который раз в Керчи успешно прошла акция «Бессмертный полк». В этот раз она насчитала около 10 тысяч желающих.
Ежегодно в рамках Дня Победы во многих городах России проходит акция «Бессмертный полк», где в колонне собираются участники с фотографиями своих родственников, которые принимали участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны.
В этот раз пройтись в колоне изъявили желание порядка десяти тысяч человек. Людей не испугала даже ненастная погода: густые тучи с утра затянули небо.
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Справка.
Бессмертный полк – международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».
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