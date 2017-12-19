Впервые в Керчи пройдет парад Дедов Морозов

23 декабря, в день зажжения праздничной иллюминации на главной городской новогодней красавице, пройдет парад Дедов Морозов.
Шествие в этом году в Керчи пройдет впервые. Организационный комитет по подготовке к праздничным мероприятиям осуществляет прием заявок на участие в параде. Дед Мороз набирает команду активных, креативных, позитивных помощников, готовых принять участие в Параде Дедов Морозов! Ждем всех желающих!
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В костюмированном шествии «Парад Дедов Морозов» может принять участие любой житель города. Участники конкурса, подавшие заявку, должны не только пройти в красочном праздничном шествии, но и представить себя с главной сцены города, подготовив небольшое выступление-приветствие. Трех лучших Дедов Морозов ждут главные ценные подарки. Награждение участников костюмированного парада состоится на центральной площади в этот же день.
Заявка на участие принимается в срок до 22 декабря 2017 года по электронному адресу: kerchgdk@gmail.com; тел. +7 (36561) 2- 04 -78 с 9.00-17.00
Сбор участников начнется в 17:00 23 декабря в начале ул. Ленина (на углу с ул. Пирогова).
Заявка на участие в городском Праздничном шествии Дедов Морозов
1.Наименование организации(учреждения)
2.Количество участников
3.Ф.И.О. (контактного лица)
4.Должность
5.Контактный телефон
6.Электронная почта