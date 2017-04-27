Впервые в Керчи пройдёт экстримальный фестиваль

Керчан приглашают принять участие в первом в городе фестивале экстремальных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

В субботу, 29 апреля, с 9.30 до 11.00 час. на площади им.Ленина состоится первый фестиваль представителей экстремальных видов спорта.

Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью администрации города приглашает всех желающих (по направлениям: хип-хоп, велороллеры, скейтбордисты, воркаут, брейкданс, велоэкстрим и т.д), а также любительские коллективы поучаствовать в данном мероприятии.

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Желающим выступить со своим музыкальным сопровождением нужно свои меди-заготовки в формате MP3 предоставить заранее (+7978 829 45598 Сергей).

Основными целями фестиваля является:

— пропаганда здорового образа жизни;

— повышение индивидуального мастерства участников;

— пропаганда и развитие современных молодежных направлений искусства;

— эстетическое и нравственное воспитание средствами хореографии;

— приобщение к активной творческой деятельности населения;

— поддержка инициатив самодеятельных коллективов и содействие

их реализации.

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