ВПЕРВЫЕ в КРЫМУ !

МНТК «Микрохирургия глаза» проводит ОЧЕНЬ интересный СЕМИНАР о том, как избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма НАВСЕГДА!

22 марта, Керчь, 17:00, конференц-зал санатория «Москва-Крым» (ул. Московская, 18)

23 марта, Севастополь, 17:00, конференц-зал гостиницы «Аквамарин» (ул. Парковая, 11)

Что Вас ждет?

Розыгрыш, в ходе которого будут определены 2 победителя

с главным призом – БЕСПЛАТНАЯ лазерная коррекция зрения! (Условия проведения конкурса: https://vk.com/topic-67081655_35078969).

Неформальное общение с ведущими рефракционными хирургами, которые подробно расскажут о лазерной коррекции зрения и ответят на все вопросы.

Знаем, что многие именно сейчас планируют провести лазерную коррекцию зрения. Для всех участников семинара в подарок СЕРТИФИКАТ со скидкой 20%.

Кофе-брейк и приятные подарки!

Мы хотим, чтобы больше людей узнали о передовых технологиях, которые помогут увидеть мир в ярких красках без очков и контактных линз.

Вход свободный, но количество мест ограничено! Все подробности в группе Вконтакте МНТК «Микрохирургия глаза» Краснодарский филиал. .

Instagram: https://www.instagram.com/klinikafedorovakb (МНТК «Микрохирургия глаза» Краснодарский филиал.)

Facebook

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ:

г.Керчь — https://goo.gl/forms/vZ0ItRIduQwwD6gL2

г.Севастополь — https://goo.gl/forms/j54LTne4ypFRkxks2

ЖДЕМ Вас на нашем семинаре, Крым!



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

