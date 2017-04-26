Временная выставка «Боспор и боспоряне»

В Керчи, 27 апреля 2017 г. в Лапидарии – «Музее каменных древностей» состоится открытие временной выставки в рамках цикла «Музейные древности». Тема выставки – «Боспор и боспоряне».

Сроки проведения выставки: 27 апреля 2017 г. – 1 сентября 2018 г.

Открытие выставки состоится в 16 часов.

Место проведения мероприятия: экспозиция «Памятники лапидарной коллекции» в Лапидарии – «Музее каменных древностей», по адресу ул. Розы Люксембург, 24/14 (проезд маршрутом № 19, остановка (по требованию) «Кинопрокат»). Вход на мероприятие бесплатный.

Посетителей Музея каменных древностей привлекает и одновременно восхищает сам факт существования античной цивилизации на берегах Боспора Киммерийского. Но не менее интересен самобытный характер культуры Боспора, трансформировавшей древнегреческую культурную традицию, приспособившую её к местным нуждам, географическим и политическим условиям, окружающей среде.

Современные греки, искушённые шедеврами античного искусства, неоднократно посещавшие Лапидарий, приходят в восторг от неповторимого облика культуры древних боспорян, возросшей на прекрасных традициях древнегреческой цивилизации и вобравшей в себя лучшие достижения культур окружавших их варварских племён. Музей каменных древностей предоставляет возможность ознакомиться с камерной изысканной выставкой, цель которой – презентовать уникальность и своеобразие синкретичной культуры античного Боспора.

Для материальной и духовной культуры боспорян характерно переплетение эллинских, прежде всего ионийских, и местных элементов. Особенно ярко это сказалось в художественном ремесле. На основании изучения различных групп памятников из лапидарного собрания, мы можем констатировать, что на Боспоре сложился свой качественно своеобразный тип античной культуры со своими локальными эстетическими ценностями, обусловленными специфическими историческими условиями. Важнейшим историческим документом традиционно является письменность. Этот уникальный тип античной культуры мы предлагаем презентовать на основе памятников лапидарной коллекции.

Культура Боспора Киммерийского включает несколько важнейших аспектов, среди которых главную роль играет религия. Воссоздать панораму религиозной жизни населения Боспорского царства позволяют образы эллинских мифологических персонажей и иранско-малоазийских богов – Аполлона, Деметры, Кибелы, Артемиды, Афродиты, Геракла, Медузы, Диониса, Гермеса, Эрота, Сабазий, Гермес и Геката – запечатлены в статуарных произведениях малых форм и вотивных рельефах. Обрядовую сторону религиозной жизни боспорян освещают алтари и жертвенники.

В древнегреческих мифах боги наделены человеческими качествами, только в гиперболической, усиленной форме, а люди подобны богам.

Образы людей – жителей Боспорского государства – иллюстрируют портретные изображения эллинов и варваров, фрагменты скульптур. Эти изображения несут отпечаток обычаев, моды, понятий о прекрасном, запечатленных древними мастерами.

На выставке также будут представлены образцы анималистической скульптуры.

О высоком уровне архитектуры боспорских городов дают представление миниатюрные фрагменты архитектурного декора. Свидетельство богатой духовной и интеллектуальной деятельности жителей Боспора – стихотворная эпитафия Эммиды, «принявшей самые последние почести от сына Энея. Да ниспошлют ему боги сладостные дары за почтение к родителям…».

Временная выставка «Боспор и боспоряне» послужит логическим дополнением существующих экспозиций Музея каменных древностей, а многогранная информация, заключённая в экспонатах, предоставит возможность реконструкции облика материальной культуры и духовных запросов населения Боспора Киммерийского.

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