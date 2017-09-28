Коллапс Керченской переправы: опрос пассажиров

Погодные условия – такая штука, на которую человек никак не может повлиять. Разве можно остановить ветер, дождь, сделать так, чтобы выглянуло солнце? Единственное, что человек может сделать в любой форс-мажорной ситуации – выразить своё отношение: искать плюсы, критиковать, паниковать или радоваться.

В Порту Крым из-за штормовой ситуации оказались тысячи людей из разных городов России, они вынуждены ждать, когда стихнет ветер и паром отвезёт их на материк. Журналисты КерчьИНФО узнали, видят ли эти люди что-то хорошее в сложившейся ситуации?

Утро 28 сентября: пассажиры, застрявшие на Керченской паромной переправе, только просыпаются, многие идут с пластиковыми стаканчиками или термосами в руках к полевой кухне МЧС. Она установлена перед воротами в порт. Кто-то в зале ожидания, некоторые ещё спят – прямо на железных креслах, люди у телевизора смотрят последние новости. В залах ожидания, в основном, люди с автобусов и байкеры. Они здесь ночуют, автомобилисты ночь проводят в своих машинах. Никто не ругается, дети не плачут.

Люди, с которыми мы поговорили, в Порту Крым находятся с 26 сентября.

Аля, Липецк

«Плюсы – это то, что организовано всё. МЧС помогает, военные, полевая кухня. На наш отдых задержка в порту Крым никак не повлияла, всякие бывают нюансы».

Светлана, Смоленск

«Со вчерашнего дня чай раздают, кашу, туалет есть. Просто, если бы мы знали, что это на столько дней, мы бы остались бы дома. Дело в том, что мы покупали билеты электронные в понедельник вечером, они ещё продавались. Мы даже не знали, что будет такой шторм. Мы в семь часов вечера купили билеты на вторник и поехали с утра. Приехали, а здесь уже всё закрыто. Уже не стали возвращаться назад».

Елена и Александр, Республика Адыгея

«Плюсов быть не может из-за того, что не ходит Керченская переправа. А так организовано всё, как положено. Молодцы, всё организовали – горячее питание есть, и воду ходили раздавали вчера, кипяток и чай бесплатно. Санузлы примитивные, конечно, но… Аптечного пункта нет, а мог бы быть».

Кирилл и Юля, Воронеж

«Мы на самом деле не знаем, как тут и что, мы как-то своим лагерем живём. Уже нашли друзей здесь и вместе проводим время, продлеваем отдых. Я сейчас вам умную вещь скажу: любая ситуация в жизни – она нейтральная. А наше отношение – оно или положительное, или отрицательное, то есть можно или ныть, или радоваться, что вот ещё деньки на юге проведём. Ну если бы ещё было бы потеплее – было бы вообще хорошо. Все ещё мечтают застрять в этом порту, потому что сегодня вроде как какой-то концерт здесь обещают».

Все мечтают застрять в этом порту

Александр, Обнинск

«Ну хорошего мало, что застряли. Но я понимаю – это погодные условия. А потом сама организация стоянки, мне есть с чем сравнить. По сравнению с 2014 годом – это земля и небо. По крайней мере, всё организовано – горячая вода, туалеты чистые, еду горячую привозят, у нас правда и своя есть, ну прожить можно. Единственное, людей жалко, кто на автобусах, им просто негде ночевать, им запрещают в автобусах ночевать, они вынуждены ночевать в зале ожидания на полу, на сиденьях, а у них опять же с собой (ничего нет). Это не мы автомобилисты, мы едем, у нас матрас с собой, одеяло, а эти нет. Ну и люди, которые не были подготовлены, их тоже жалко. Мы-то палаточники и готовы к этому, у нас всё есть, вплоть до газовой плитки. А у них ничего нет, только летняя одежда. Вот они бедные сидят, ночами машины заводят. Холодновато, конечно. А так нормально, пока держимся. Единственное, хотелось бы, чтобы ветер скорее прикатился и мы домой поехали».

Наш разговор с Александром прервали две женщины с криком: «А, вот вы всё хорошее узнаёте! Напишите лучше, что они стаканы пластиковые за 10 рублей продают!»

Мой собеседник был не удивлён и спокоен: «Они первый раз просто попали и видят только негатив. Хотя какой тут негатив? Туалеты убираются, чистая территория, информация доступная, к кому не подойдёшь, все работники уже подготовлены к этой ситуации. Какой тут может быть негатив, как природные условия касаются работников переправы? Они свою работу прекрасно выполняют».

Конечно, среди ожидающих открытия Керченской паромной переправы, есть люди, которым погодная обстановка испортила настроение, отдых, те, у кого «пропали» билеты на самолёт, автобус или поезд, те, которым всё это совсем не нравится. Им хочется пожелать большой удачи и напомнить, что красота – в глазах смотрящего.

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