Все на лед! Несколько дней до открытия ледового катка в Керчи

Совсем скоро в Керчи появится долгожданный ледовый каток. На данный момент рабочие уже заливают лед.

Как сообщалось ранее, место нового развлечения керчан будет располагаться в районе остановки «Ворошилово». Помимо самого катка здесь также будет организовано помещение с гардеробом, кассами и местом аренды коньков.

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Как сообщили журналистам КерчьИНФО строители, каток будет готов к эксплуатации буквально через несколько дней, и первые керчане смогут встать на лед.

Теперь, с появлением катка, у керчан может появиться новая новогодняя традиция – в праздничные каникулы кататься на коньках.

Ледовый каток в Керчи



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