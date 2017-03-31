Все — на «Марш парков»

С апреля и до конца мая как в Керчи так и по всему Крыму пройдет всероссийская акция «Марш парков». Данное мероприятие нацелено на то, чтобы сформировать положительное отношение к охраняемым природным территориям, а также привлечение внимание к проблемам взаимоотношения человека и окружающей среды.

Во время акции будут проводиться различные экологические мероприятия, дни открытых дверей, пресс-конференции, круглые столы, акции волонтерской помощи, а также благотворительный сбор средств в поддержку природных территорий, находящихся под охраной,- передает Крымская служба новостей.

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Все мероприятия будут инициироваться руководством заповедников и иных природоохранных, образовательных и общественных организаций.

Акция будет проходить в период с 1 апреля по 31 мая. Она посвящена 100-летию создания в России первого государственного природного заповедника.



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