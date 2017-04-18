Все на ярмарку в кафе «Вкус жизни»

В Керчи очень много талантливых людей, которые своими руками делают порой невероятно красивые и удивительные вещи. Посмотреть на изделия своими глазами и прибрести что-нибудь на память приглашает кафе «Вкус жизни».

В грядущее воскресенье, 23 апреля, керчане и гости города приглашаются на ярмарку, на которой свои работы представят керченские мастера.

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы в более чем 15 направлениях. Это всевозможные аксессуары, игрушки, фетровые, глиняные, кожаные изделия и прочее.

Кроме того, организаторы обещают провести показательные мастер-классы по мыловарению, в котором смогут принять участие самые маленькие гости мероприятия.

Помимо всего вышеперечисленного, повара кафе «Вкус жизни», организуют «Воскресное барбекю». Посетители смогут попробовать вкуснейший шашлык, плов в казане, ароматные хот-доги и шаурму.

Воскресная ярмарка состоится на летней площадке кафе «Вкус жизни» по адресу ул. Айвазовского, 7 (возле колеса обозрения). Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00. Вход свободный.



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