Все поезда РЖД будут ходить по новой дороге в обход Украины

Российские железные дороги с понедельника переводят пассажирские поезда, ранее ходившие по украинскому участку на новый железнодорожный обход по территории России. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Строительство двухпутной линии на участке Журавка-Миллерово началось в 2014 году. Этим летом работы были завершены и движение планировалось запустить осенью: в сентябре по новой дороге прошли первые грузовые поезда, первые пассажирские – в ноябре. Как отмечали в РЖД, движение пассажирских поездов планировалось запустить в два этапа – сначала запустили поезда, не имеющие промежуточных остановок на старой линии, затем – остальные. На обходной участок переключены 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.

Читайте: Керченский мост и Симферополь может соединить железная дорога

Новая железная дорога (длина 137 километров) проложена по территории Воронежской и Ростовской областей. В РЖД считают, что новая дорога Журавка-Миллерово увеличит пропускную способность линии, а также транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

