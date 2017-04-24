Все в «ДК Корабел» на премьеру комедии

Керчан приглашают культурно провести пятничный вечер и вдоволь посмеяться. Ведь именно в пятницу, 28 апреля в ДК «Корабел» состоится премьерный показ комедии «Бельведер».
Фрагмент этой комедии Александра Дьяченко, был представлен в ходе музыкально-литературной гостиной еще в День театра.
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Комедию Александра Дьяченко «Бельведер», представляет Новый Любительский Драматический Театр ( НЛДТ, режиссер-постановщик Юрий Коротков, художественный руководитель театра Анатолий Гершзон) Обязательно приходите и получайте удовольствие!
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