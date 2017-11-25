Всероссийский юридический диктант пройдет на базе 3 образовательных учреждений города

На территории полуострова Крым состоится историческое событие – Первый Всероссийский юридический диктант. Принять участие в мероприятии сможет любой гражданин РФ, старше 14 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи РК, базой для проведения I Всероссийского юридического диктанта станут крымские школы и образовательные учреждения. Для Керчи это МБОУ «Школа – Морской технический лицей» (пер. Юннатов, 6), МБОУ «МУК» «Профцентр» (ул. Советская, 36), а также ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат – лицей искусств» (ул. курортная, 4).

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«Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения.Основной задачей диктанта является повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного человека, получение возможности получить независимую оценку своих знаний в области права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры», – сказано в сообщении Министерства образования, науки и молодежи РК.

Первый Всероссийский юридический диктант состоится 9 декабря и будет состоять из 30 тестовых заданий на знание основных юридический понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права.

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