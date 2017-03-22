Встречайте группу «Многоточие» в диско-холле «Камелот»

Диско-холл «Камелот» в очередной раз станет концертной площадкой для известных артистов. В субботу, 1 апреля, на сцене «Камелота» выступят популярные российские рэп-исполнители. Масштабный совместный концерт в диско-холле проведут музыкальный коллектив «Многоточие» и «WHITE HOT ICE», при участии керченской группы «Стая FAM».

Все знают и помнят, что «Многоточие» является одной из самых известных рэп-групп России. За всю свою карьеру, группа выпустила всего три альбома, как и было задумано ещё в 1998 году (три точки (…) – три альбома). Но несмотря на это у коллектива есть фанаты и поклонники их творчества во всех городах России, в частности и в Керчи.

Читайте: Симферопольская группа ФАНКФАРЫ «взорвала» «Камелот»

Для нашего города приезд таких артистов — достаточно редкое событие. Не пропустите грандиозное музыкальное шоу! Приходите, не растратьте попросту свой субботний вечер, порадуйте себя и своих близких прослушиванием всем известных хитов.

Билеты можно приобрести в диско-холле «Камелот» по адресу: ул. Свердлова, 5 (Набережная). Все вопросы по телефону:+7(978)833-81-00.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

