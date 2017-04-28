Втихаря не получилось: владельцев танкера «Армада Лидер» оштрафовали

Компания ООО «Палмали» должна уплатить более 3-х миллионов рублей штрафа за танкер «Армада Лидер», который, двигаясь из Херсона в Керчь, несколько раз пересекал границу России без надлежащих разрешений.

22-го октября 2016 года, двигаясь из Херсона в Керчь, дважды пересекал в каждом направлении территориальные границы РФ без разрешения и надлежащих документов.

В связи с этим, владелец судна компания «Палмали» обязан был уплатить штраф: четыреста тысяч рублей за каждый несанкционированный переход. Об этом сообщает пограничное управление Крыма.

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Поскольку штрафы обжалованы не были, в декабре прошлого года они вступили в силу, однако добровольно выплачены не были. Поскольку Срок выплаты прошел, поэтому теперь судовладельцы обязаны заплатить штраф в двукратном размере, а это 3 миллиона 200 тысяч рублей.

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