Вторая плавопора для арок Керченского моста уже в Керчи

Вторая плавучая опора, предназначенная для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок Керченского моста, прибыла к керченской технологической площадке, передает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Тамань».
Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения вышла из Севастополя вечером 5 августа и преодолела расстояние в 190 морских миль в штатном режиме.
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Первая плавопора, прибывшая в Керчь в начале августа, накануне была перебазирована от глубоководной набережной керченского завода «Залив» в так называемый «ковш» (акватория у керченской технологической площадки).
Плавучим опорам еще предстоит пройти ряд тестовых испытаний.
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