Вы переплачиваете ЖЭКам: не надо так

В редакцию КерчьИНФО поступило письмо, в котором читатель высказал свое мнение касательно тарифов ЖКХ. Куда же уходят наши с вами средства, и почему мы продолжаем из своего кармана платить за «воздух», читайте далее.

27.03.2017г. на втором всероссийском форуме в сфере ЖКХ «Городские инновационные технологии» руководители АНО «ЖКХ Контроль РК» ещё раз подчеркнули, что «… на сегодняшний момент главной задачей в сфере ЖКХ является, чтобы в каждом многоквартирном доме был сформирован совет дома и выбран председатель. Когда они будут выполнены, то все органы начнут реально работать».

На прошедшей сессии Керченского городского совета депутаты заслушали отчет контрольно-ревизионной комиссии о том, что «бюджетные предприятия допустили незаконное, неэффективное расходование средств на общую сумму – 21867800 руб. Среди названных предприятий — МУП МОГОК РК «КП Аршинцево», МУП МОГОК РК «Жилавтосервис-Керчь». (Незаконное перечисление денежных средств без подтверждения выполненных работ списание топлива, излишнее начисление платы за услуги по содержанию домов, завышение заработной платы).

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Это происходит потому, что нет или не работает совет многоквартирного дома(МКД). Оплату за услуги ЖКХ, налоги, которые мы платим в бюджет, потихоньку грызут эти мышки. Мы виновны в своём бездействии. К нам лезут в карман, а мы делаем вид, что этого не видим.

Законодательство РФ предусмотрело эффективный механизм управления домами – совет дома. Только жители дома вправе устанавливать размер платы за содержание и ремонт своего многоквартирного дома по предложению управляющей организации. Совет дома, председатель совета дома от имени собственников взаимодействуют с управляющей организацией, проверяют качество предоставляемых услуг.

В помощь собственникам многоквартирного дома АНО «ЖКХ Контроль РК» предлагает новый документ – Акт о непредоставлении услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД (новости ЖКХ Контроль).При отказе представителя управляющей организации – подписать акт, достаточно подписи заявителя и трёх собственников квартир в МКД.

Создание совета многоквартирного дома – этой главной задаче в сфере ЖКХ уже два года. Задача есть – решается трудно, Медленно созревает и прорастает гражданская ответственность за себя, за свой дом, за свой город, за свою страну. Будет в каждом многоквартирном доме активно работающий совет дома, председатель совета, наши деньги будут потрачены на хорошие дела, а не в карманы грызунов. Сделаем наши дома, наши дворы ухоженными, красивыми, а город – самыми приветливыми воротами Крыма.

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