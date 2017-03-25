Вы знаете, почему люди мусорят?

Авторские ряды KerchINFO.com пополнились еще одним замечательным человеком. Член союза писателей СССР, а с 1990 года — России, журналист, Александр Николаевич ГОРДЕЕВ стал одним из колумнистов сайтов КерчьИНФО.

Александр Николаевич печатался в журналах: «Слово Забайкалья», «Сибирские огни», «Один день», «Байкал», «Встречи», «Даурия», «День литературы», «Школьный вестник», «По дороге домой», «Народное образование». Предлагаем вашему вниманию материал автора об одной из самых насущных проблемах нашего города — о мусоре и о том, почему люди мусорят и как с этим бороться:

«Вы знаете, почему люди мусорят? Самый простой вариант ответа: потому что свиньи. Но не будем так грубы. Люди иной раз мусорят просто по привычке. Потому что не задумывались, что мусорить нельзя, ну, не хорошо…

Как же пробудить сознание таких людей? Какой вопрос следует им задать, чтобы их сознание проснулось? Предлагаю один из простейших вариантов вопроса».