Выбираем такси для поездки в Коктебель

Комфортабельный трансфер от Международного аэропорта Симферополь до города Коктебель обеспечит предварительно заказанное такси.

Расстояние от центрального аэропорта Крыма до небольшого курортного городка Коктебель равно 130 километров. Ориентировочное время в пути составляет 2 часа. Маршрут проходит через города Старый Крым и Феодосия. Каждый из городов и небольших поселений, которые встретятся на данном маршруте, полны богатой истории и достопримечательностей. Высококлассные водители доставят пассажиров в пункт назначения в самых комфортных условиях по живописной трассе, простирающейся по центральным районам Крыма и берегу Черного моря.

Правильно спланированная поездка обеспечивает 80% успеха всего путешествия, поэтому стоит заранее заказывать машину такси для маршрута аэропорт Симферополь — Коктебель.

При оформлении заказа необходимо оговорить определенные пункты:

предоставить компании свои контактные данные — номер телефона и имя;

номер рейса, дату и время прибытия в Аэропорт Симферополь;

количество человек, которым необходим трансфер;

необходимы ли авто-кресло и авто-люлька для перевоза детей до 14 лет;

каков объём багажа и есть ли негабаритные вещи;

необходима ли встреча в аэропорту и помощь с погрузкой багажа;

есть ли определенные предпочтения к марке автомобиля такси и его кузову;

возможна ли услуга ожидания клиента при задержке авиарейса;

необходимость услуг переводчика или знание водителем языка клиента (если клиент иностранец);

есть возможность оговорить дополнительные опции заказа — предпочтительный жанр музыкальных произведений, которые будут проигрываться при поездке;

а также дополнительная услуга водителя — гида, который попутно может сопровождать трансфер историческим экскурсом по встречающимся на пути достопримечательностям.

Если поездка носит деловой характер, то пользуясь услугой такси Аэропорт Симферополь — Коктебель, для отчета о командировочных тратах такси предоставит квитанцию о пользовании услугами транспортной компании.

Трансфер может быть обеспечен автомобилями различного класса. В зависимости от комфортности автомобиля классность поездки также варьируется:

эконом (автомобиль среднего класса);

комфортабельная (авто премиум класса);

групповая (микроавтобусы среднего или высокого класса).

Уютный салон и вместительный багажник автомобиля выбранного класса доставит пассажиров и их багаж в Коктебель после перелета.

Профессиональный и опытный диспетчерский состав компании поможет подобрать подходящий вариант автомобиля такси для трансфера от Аэропорта Симферополь до Коктебеля.



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